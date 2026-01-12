আবুধাবিতে ৬ ঘণ্টার এন্ডুরেন্স মোটর রেসে তৃতীয় অভিক আনোয়ারের দল

৬০টা রেসিং মোটরগাড়ি। ২০০ জন ড্রাইভার। ছয় ঘণ্টার রেসিং, একটা গাড়ি পালা করে তিন–চারজন ড্রাইভার চালাবেন। এটাই নিয়ম। এই নিয়মে গত শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে হয়ে গেল ‘ষষ্ঠ মিশেলিন ৬ আওয়ার্স আবুধাবি এন্ডুরেন্স রেস।’ এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মোটর রেসার অভিক আনোয়ারের দল তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। অভিকের সঙ্গে রেসে পাকিস্তানের ফাহাদ খান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আহমেদ আল খাজা ছিলেন।
৬ আওয়ার্স আবুধাবি এন্ডুরেন্স রেসে অভিক আনোয়ার প্রথমে ও শেষে গাড়ি চালিয়েছেন। তিনি প্রায় আড়াই ঘণ্টা গাড়ি চালান। এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটাতে পৃথিবীর বড় বড় সব মোটর রেসার অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল ক্রেভেন্টিক। ইয়াস মারিনা সার্কিটে এই আন্তর্জাতিক এন্ডুরেন্স রেস অনুষ্ঠিত হয়।
দুবাই থেকে অভিক আনোয়ার হোয়াটসঅ্যাপে প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটা খুবই সম্মানজনক একটা রেস। ৩০টির বেশি দেশের শীর্ষস্থানীয় শতাধিক আন্তর্জাতিক ড্রাইভার এতে অংশ নিয়েছেন। এখন ১৭ জানুয়ারি দুবাইয়ে অনুষ্ঠেয় ২৪ আওয়ার্স এন্ডুরেন্স রেসিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা ২৪ ঘণ্টা ধরে রেস হবে। ছয়জন রেসার পালা করে গাড়ি চালাবেন।’
রেসে অভিক আনোয়ারের দলটি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই রেসে দলটি এমন একটি গাড়ি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যা কার্যক্ষমতার দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল গাড়িগুলোর একটি ছিল বলে জানান অভিক আনোয়ার। ল্যাপ টাইমে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় প্রায় তিন সেকেন্ড ধীর ছিল। তবু কৌশল ও মানসিক দৃঢ়তার কারণে আভিক আনোয়ার এবং তাঁর দুই সহচালক রেস শেষে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।
অভিক আনোয়ার বলেন, ‘এত ভালো ড্রাইভারদের সঙ্গে একই প্রতিযোগিতায় শীর্ষ ৩–এ স্থান পাওয়া, এটা শুধু আমার নয়, পুরো বাংলাদেশের অর্জন। সামনে আরও বড় লিগ, আরও বড় চ্যালেঞ্জ এবং আরও বড় স্বপ্ন জয়ের অপেক্ষা করছি।’
গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর দুবাইয়ে ‘এন্ডুরেন্স’ মোটর রেসিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন অভিক আনোয়ার।