শুভ সকাল। আজ ১৮ অক্টোবর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ২৫টি রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই সনদ সই হয়।
প্রায় আট মাস ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জুলাই সনদ চূড়ান্ত করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। ১৪ অক্টোবর সনদের অনুলিপি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠিয়েছিল ঐকমত্য কমিশন। সেখানে বলা হয়েছিল, বিদ্যমান সংবিধানের ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি–সংক্রান্ত ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে এবং এ–সংশ্লিষ্ট পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। এ সিদ্ধান্তে ৯টি দল একমত ছিল না।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মোট ২৩টি পদের ২০টিতেই জিতেছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’। ভিপি (সহসভাপতি) পদে শিবিরের প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ চার গুণ ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন। এজিএস (সহকারী সাধারণ সম্পাদক) পদে শিবিরের প্রার্থী এস এম সালমান সাব্বির হাজারখানেক ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন।
সীমান্তে পাকিস্তান ও আফগান তালেবান বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ লড়াইয়ের পর আপাতত বন্দুক নীরব রয়েছে। তবে পরিস্থিতি যেকোনো মুহূর্তে আবার জ্বলে উঠতে পারে। দুই পক্ষের সংঘর্ষ নতুন কিছু নয়। তবে এবারের লড়াইটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পাকিস্তানের স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী আফগান সীমান্তজুড়ে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। বলা হচ্ছে, আফগান তালেবান বাহিনীর পাকিস্তানি সীমান্তপোস্টে হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই এসব আঘাত হানা হয়েছে।
একটাই খেলা, ক্রিকেট। অথচ কতভাবে যে খেলা যায় সেটা, কতভাবে যে খেলা হচ্ছে! এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেরই আছে তিনটি সংস্করণ—টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি। এর সঙ্গে খেলা হচ্ছে ১০ ওভারের টি-টেন, ১০০ বলের দ্য হানড্রেড, সিক্স আ সাইড ক্রিকেটও। পৃথিবীর আর কোনো খেলার এতগুলো সংস্করণ আছে কি না, সেটাও গবেষণার বিষয় হতে পারে।
