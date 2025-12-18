রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রসচিব

আসন্ন নির্বাচন, নিরাপত্তাসহ বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিক, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ব্রিফিং শুরু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে এই ব্রিফিং শুরু হয়। ব্রিফ করছেন পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম।
ব্রিফিংয়ে ৩০টির বেশি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন। যেসব দেশ-সংস্থার প্রতিনিধিরা ব্রিফিংয়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে—যুক্তরাজ্য, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, মরক্কো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে বলেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, এরপর নিরাপত্তা পরিস্থিতিসহ সামগ্রিক বিষয়ে এই ব্রিফিং হচ্ছে। ব্রিফিংয়ে বিদেশি কূটনীতিকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ জানানো হবে; পাশাপাশি তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন পররাষ্ট্রসচিব।
কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে বিদেশি কূটনীতিকদের মাঝে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আজ এই ব্রিফিং করা হচ্ছে।