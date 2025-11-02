বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

বাংলাদেশের শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে: মির্জা ফখরুল

বিএনপির যৌথ সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে
ছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশের শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। বিস্তারিত পড়ুন...

‘শাপলা কলি’ নিচ্ছে এনসিপি, ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী। আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে

নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ‘শাপলা কলি’ নিতে রাজি হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সেই সঙ্গে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দলটি। এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন। বিস্তারিত পড়ুন...

মামদানিকে বারাক ওবামার ফোন, করলেন নির্বাচনী প্রচারের প্রশংসা

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য দিচ্ছেন। ১ নভেম্বর ২০২৫ ব্রুকলিনের হ্যানসন প্লেস সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গতকাল শনিবার নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানিকে ফোন করেছেন। ৩৪ বছর বয়সী এই প্রার্থী নির্বাচনে জিতলে পরামর্শক হিসেবে পাশে থাকার প্রস্তাব দেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর নির্বাচনী প্রচারেরও প্রশংসা করেন ওবামা। বিস্তারিত পড়ন...

২০০ কোটি রুপি! শাহরুখ নাকি অমিতাভ, সবচেয়ে দামি বাড়ি কার

বলিউড তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে দামি বাড়ি কার?

তারকাদের বাড়ি নিয়ে ভক্ত থেকে শুরু করে গণমাধ্যমের জল্পনার শেষ নেই। কে কবে কোথায় কত টাকায় বাড়ি কিনলেন, তা নিয়ে খবর হয়। আবার জন্মদিন থেকে শুরু করে নানা উপলক্ষে প্রিয় তারকার বাড়ির সামনে হাজির হন ভক্তরা। কিন্তু বলিউড তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে দামি বাড়ি কার? বিস্তারিত পড়ুন...

একই দিনে বাবা-ছেলের গোল, ফিরল রোনালদোর ২২ বছরের পুরোনো স্মৃতি

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও রোনালদো জুনিয়র

১ নভেম্বর দিনটি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জন্য বিশেষ কিছু। তাঁর বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের শুরুটা ছিল যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে, সে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেছিলেন ২০০৩ সালের এই দিনেই। বিস্তারিত পড়ুন...

