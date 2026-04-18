নগদের পরিবেশকের সঙ্গে ডাক কর্মকর্তার অদ্ভুত যোগাযোগ

গত ১৪ জুন উত্তরায় ১ কোটি ৮ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের সূত্র ধরে নগদ ডিস্ট্রিবিউটর তারিকুজ্জামান ও ডাক বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জাকির হাসান নূরের রহস্যময় যোগসূত্র উন্মোচিত হয়েছে। তারিকুজ্জামান জাকির হাসানের মামাতো ভাই। জাকির ২০১৭-২০২৩ সাল পর্যন্ত নগদ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি ও তদারকি দায়িত্বে ছিলেন, যখন তারিকুজ্জামানের দুটি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ অনুমোদন পায়। তারিকুজ্জামানের ডিস্ট্রিবিউটরশিপগুলো থেকে মাসে ২০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। এতে সরকারি কর্মকর্তার ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন উঠেছে।