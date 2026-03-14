বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বাসে করে ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে উচ্ছ্বসিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী
বাংলাদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে জবি শিক্ষার্থীদের ঈদযাত্রা

প্রতিনিধিজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ঈদযাত্রা সহজ করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও জকসুর উদ্যোগে শনিবার সকাল থেকে রাজধানীর ক্যাম্পাস ছেড়ে দেশের সাতটি বিভাগের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়টি বাস।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ এই বাস সার্ভিসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ—এই সাত বিভাগের নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

শনিবার সকালে নির্ধারিত সময়ে বাসগুলো গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। বাড়ি ফেরার আনন্দে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। তবে অনেক শিক্ষার্থী বাসে আসন না পেয়ে দাঁড়িয়েও বাড়ির পথে যাত্রা করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মুকিম হাসান বলেন, ‘সারা বছর পড়াশোনা ও একাডেমিক ব্যস্ততার কারণে পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়। তাই ঈদের সময় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর আনন্দটাই আলাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস সার্ভিস থাকায় এবার বাড়ি ফেরা সহজ হয়েছে।’

ইতিহাস বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী খালিদ হাসান বলেন, ‘ঈদ মানেই পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগে আমরা স্বস্তিতে বাড়ি যেতে পারছি। মহৎ এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জকসুর পরিবহন সম্পাদক ও পরিবহন প্রশাসককে ধন্যবাদ জানাই।’

শিক্ষার্থীদের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে শুক্রবার রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রস্তুত রাখা হয় বিশেষ বাস

সার্বিক বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক তারেক বিন আতিক প্রথম আলোকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন পুল থেকে নয়টি বাস দিয়ে বিভাগীয় শহরগুলোতে শিক্ষার্থীদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করছি, শিক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে নিজ পরিবারে ফিরে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারবেন।

