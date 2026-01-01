মুঠোফোনে শুল্কছাড়ের সিদ্ধান্ত সরকারের

দেশে উৎপাদিত ও আমদানি করা মুঠোফোনে শুল্কছাড় দিয়েছে সরকার। মুঠোফোন আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে শুল্কছাড়ের এ সিদ্ধান্ত হয়।
তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, মুঠোফোন আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি কমানো হয়েছে। সেটা আগে ছিল ২৫ শতাংশ। এখন দিতে হবে ১০ শতাংশ। দেশে মুঠোফোন উৎপাদনকারীদের জন্য কাস্টমস ডিউটি ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে আশা করা হচ্ছে, বাংলাদেশে মোবাইল ফোন শিল্প আরও ব্যাপকতা পাবে। অনেকেই বাংলাদেশে মুঠোফোন উৎপাদনে আগ্রহী হবে।