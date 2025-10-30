আইইউবির আয়োজনে নভেম্বরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘আইসিইবিটিএম’

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) আয়োজনে আগামী ১৪ ও ১৫ নভেম্বর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইকোনমিকস, বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট ২০২৫ (আইসিইবিটিএম) অনুষ্ঠিত হবে।
রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ‘সাসটেইনেবিলিটি ফোকাসড ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ডস ইন গ্লোবাল রিসার্চ’। আইইউবির স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপের (এসবিই) আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, ব্যবসা ও প্রযুক্তি খাতের গবেষক, শিক্ষাবিদ ও শিল্পনেতারা অংশ নেবেন।
সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক জোনাথন লিউ (যুক্তরাজ্য), অধ্যাপক রাজাহ রাসিয়াহ (মালয়েশিয়া), প্রফেসর ড. মানিয়াম কালিয়ানান (মালয়েশিয়া), হোসেন জিল্লুর রহমান (ব্র্যাক, বাংলাদেশ) এবং আহমাদ আহসান (পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ)।
এ ছাড়া শিল্প খাত নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন ডেরেক ওয়েস্টফল (বোয়িং, যুক্তরাষ্ট্র), বেন বেভফেপফে (যুক্তরাজ্য), সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (এপেক্স), এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম (আবদুল মোনেম লিমিটেড), এ মতিন চৌধুরী (নিউ এশিয়া লিমিটেড), আবদুল হাই সরকার (ঢাকা ব্যাংক) এবং নিয়াজ রহিম (রহিম আফরোজ বাংলাদেশ লিমিটেড)।
সম্মেলনে অর্থনীতি, উদ্যোগ উন্নয়ন, গ্রিন বিজনেস, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ইন্ডাস্ট্রি ৪.০–সম্পর্কিত নানা সেশন অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি থাকবে পিএইচডি কলোকিয়াম, পোস্টার উপস্থাপনা এবং ‘মিট দ্য এডিটর্স’ শিরোনামের বিশেষ পর্ব।
আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের জন্য নিবন্ধন চলছে। বিস্তারিত জানা যাবে ওয়েবসাইটে।