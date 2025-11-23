ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের নিয়ে অবমাননাকর ভিডিও, ছবি, লেখা অপসারণের নির্দেশ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১-এর বিচারপতি-বিচারকদের নিয়ে অবমাননাকর ও ব্যঙ্গাত্মক সব ধরনের ভিডিও, ছবি ও লেখা অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনকে (বিটিআরসি) সংবাদপত্র, টেলিভিশনসহ গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে এসব ভিডিও, ছবি ও লেখা অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
স্বপ্রণোদিত হয়ে আজ রোববার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে দুই সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি ও বিচারকদের নিয়ে অবমাননাকর ও ব্যঙ্গাত্মক এসব ভিডিও, ছবি ও লেখা অপসারণ করে আগামী ৩ ডিসেম্বর বিটিআরসির চেয়ারম্যান ও তথ্যসচিবকে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন ট্রাইব্যুনাল।