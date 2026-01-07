বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ বুধবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকটি হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

জকসু নির্বাচনে ২৩ কেন্দ্রের ফলাফলে ভিপি পদে এগিয়ে রিয়াজুল, জিএস পদে আলীম

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার। আজ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে নির্বাচন কমিশন এই ফলাফল ঘোষণা শুরু করে। ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে সর্বশেষ ২৩টি কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। ঘোষিত ফলাফলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে এগিয়ে আছেন ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের রিয়াজুল ইসলাম। বিস্তারিত পড়ুন...

উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক: ভারতে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্তে অটল বাংলাদেশ

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম

ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ অনড় অবস্থানেই থাকছে। আজ এ বিষয়ে পরামর্শ করতে সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি, সহসভাপতি ও কয়েকজন বোর্ড পরিচালক। বিস্তারিত পড়ুন...

মার্কিন বাহিনীর তাড়া করা তেলবাহী জাহাজের নিরাপত্তায় নৌবাহিনী পাঠিয়েছে রাশিয়া

বেলা ১ জাহাজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে মেরিনেরা

যুক্তরাষ্ট্রের তাড়া করা একটি তেলবাহী জাহাজকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে রাশিয়া তাদের নৌবাহিনীর জাহাজ মোতায়েন করেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে যাওয়ার সময় জাহাজটিকে মার্কিন বাহিনী ধাওয়া শুরু করে। বিস্তারিত পড়ুন...

৫০ বছর পর কোথায় আছেন ‘আয় খুকু আয়’-এর সেই খুকু

শ্রাবন্তী মজুমদার

কত চেনা কণ্ঠ! অডিও, সিডি থেকে আজকের ইউটিউব, ফেসবুক দুনিয়ার শ্রোতাদের কাছে তিনি শুধু এক নাম নন, এক নস্টালজিয়া। এখনো ইউটিউবে শুনতে পাওয়া যায় তাঁর গাওয়া পুরোনো জিঙ্গেল; বোরোলিনের ক্রিম থেকে হেয়ার অয়েল-বিরক্তিকর বিজ্ঞাপনও যার গলায় হয়ে উঠত শ্রুতিমধুর। তাঁর কণ্ঠ এক বিজ্ঞাপিত পণ্যের ট্যাগলাইনের মতোই যেন হয়ে উঠেছিল ‘বঙ্গ জীবনের অঙ্গ’! বিস্তারিত পড়ুন...

নির্বাচন ও জোটের খেলা: এনসিপির পরিণতি, নতুন বন্দোবস্তের ‘অপমৃত্যু’

মুক্তিযুদ্ধ শেষে প্রথম জাতীয় নির্বাচন হয় ১৪ থেকে ১৫ মাস পর। ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান শেষে আরও কম সময়ের ভেতর নির্বাচন হয়। উভয় নির্বাচনে ভোটের আবহ আচ্ছন্ন ছিল যুদ্ধ ও সামরিক শাসনবিরোধী সংগ্রামের স্মৃতি ও প্রত্যয়ে। বিস্তারিত পড়ুন...

