অতিরিক্ত ডিআইজি ও এসপি পদমর্যাদার ১৪ কর্মকর্তাকে বদলি

পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ১৪ কর্মকর্তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ অধিশাখা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সুলতানা নাজমা হোসেনকে ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি), ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মো. ছালেহ উদ্দিনকে র্যাবের অতিরিক্ত ডিআইজি, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার মো. হুমায়ুন কবিরকে পিবিআইয়ে (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) অতিরিক্ত ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত মোহাম্মদ রিয়াজুল হককে ঢাকার পুলিশ টেলিকম ইউনিটের অতিরিক্ত ডিআইজি, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার (এসপি) সুপার নিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আনোয়ারুল হককে সিলেট রেঞ্জের ডিআইজির (উপমহাপরিদর্শক) কার্যালয়ে, বরিশাল মহানগর পুলিশের (বিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার মো. শামীম হোসেনকে রাজশাহী রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এ ছাড়া পিবিআইয়ের বরিশাল জেলার এসপি মো. হুমায়ুন কবিরকে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে (সুপার নিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) অতিরিক্ত ডিআইজি আসমা সিদ্দিকা মিলিকে ট্রেনিং ডিটেকটিভ স্কুলে (টিডিএস) ঢাকায় সংযুক্ত, ডিএমপির উপকমিশনার গৌতম কুমার বিশ্বাসকে চুয়াডাঙ্গার এসপি, চুয়াডাঙ্গার এসপি খন্দকার গোলাম মওলাকে পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি), রেলওয়ের এসপি শাকিলা সোলতানাকে ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে, পিবিআইয়ের এসপি মোমতাজুল এহসান আহাম্মদ হুমায়ুনকে হাইওয়ে পুলিশের এসপি, পিবিআইয়ের এসপি আবু তোরাব মো. শামছুর রহমানকে হাইওয়ে পুলিশ এসপি এবং পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) ঢাকার এসপি মো. আমীর খসরুকে ডিএমপির উপকমিশনার করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।