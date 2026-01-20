দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) লোগো
ডিআইজি শফিকুর রহমান খানের বিরুদ্ধে দুদকের গোয়েন্দা অনুসন্ধান শুরু

ঢাকা

ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মো. শফিকুর রহমান খানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্যানুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত ৪ নভেম্বর দুদক কমিশন এ সিদ্ধান্ত নেয়। পরে দুদকের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

দুদকের সূত্র জানিয়েছে, পুলিশের উপমহাপরিদর্শক মো. শফিকুর রহমান খান এখন পুলিশ সদর দপ্তরে কর্মরত। ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি থাকা অবস্থায় শফিকুর রহমান খান ও তৎকালীন ওসির বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যানুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তথ্যানুসন্ধানের জন্য কর্মকর্তাও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

