স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ

আদ্-দ্বীন থেকে পাঠানো রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ

বাসস ঢাকা

রাজধানীর বড় মগবাজারের আদ্-দ্বীন হাসপাতাল থেকে পাঠানো রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে ঢাকার সরকারি সব হাসপাতালের পরিচালকদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

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ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের এই চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়েছে।

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চিঠিতে বলা হয়, ঢাকার বড় মগবাজারের আদ্-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এ অবস্থায় এই হাসপাতাল থেকে পাঠানো (রেফারকৃত) রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

চিঠিতে বলা হয়, এ ব্যাপারে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

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