কক্সবাজারে কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ‘বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন ২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত বুধ ও বৃহস্পতিবার (১৪ ও ১৫ জানুয়ারি) কক্সবাজারের সিগাল হোটেলে আয়োজিত সম্মেলনের থিম ছিল ‘ইনোভেট এলিভেট ডমিনেট’।
সম্মেলনে কাজী ফার্মস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী জাহেদুল হাসান, কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী জাহিন হাসান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর হায়দার চৌধুরীসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং সারা দেশ থেকে আগত বিক্রয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
দুই দিনের এ আয়োজনে ছিল গত বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ২০২৬ সালের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা, নতুন পণ্যের মোড়ক উন্মোচন, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।