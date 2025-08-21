ভিসা আবেদনে জাল নথি ব্যবহারে সতর্কতা যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশি আবেদনকারীদের সতর্ক করে বলেছে, ভিসা আবেদনে মিথ্যা তথ্য বা জাল নথি জমা দিলে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে।
বৃহস্পতিবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাদের ভেরিফায়েড পেজে এক বার্তায় জানায়, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর দেশের ভিসা যাচাই প্রক্রিয়ায় জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব ধরনের নিরাপত্তা উদ্বেগ সম্পূর্ণভাবে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভিসা ইস্যু করা হবে না।
ওই ফেসবুক পোস্টে আরও বলা হয়, যাঁরা জাল নথিপত্র ব্যবহার করে ভিসা পাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও আবেদন জমা দেওয়া দেশের বিধান অনুসারে তাঁদের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।
দূতাবাসটি জালিয়াতির বিরুদ্ধে তাঁদের জিরো টলারেন্স অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে মার্কিন ভিসার জন্য আবেদনের সময় সঠিক ও যাচাইযোগ্য তথ্য প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।