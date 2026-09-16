সড়ক–ফুটপাত দখলে

চট্টগ্রামের সাগরিকা সড়ক ও শিল্প জোন এলাকায় সড়ক ও ফুটপাতের জায়গা দখল করে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের দোকানপাট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। কোথাও সারিবদ্ধ বাস-ট্রাক, কোথাও গাড়ির গ্যারেজ। এতে সংকুচিত হয়ে পড়েছে সড়ক, ভোগান্তিতে পড়ছেন পথচারী ও যানবাহনের চালকেরা।
জুয়েল শীলচট্টগ্রাম
সাগরিকা সড়কের পাশে ফুটপাত দখল করে গড়ে উঠেছে দোকানপাট
সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে পার্কিং করে রাখা হয়েছে বাস ও ট্রাকফুটপাতের ওপর রাখা হয়েছে মাছ পরিবহনের কর্কশিটের বাক্স। পথচারীদের চলতে হচ্ছে সড়ক দিয়েফুটপাত দখল করে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বাস-ট্রাক ও বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দখলে সড়কের জায়গা কমে এসেছেনালার ওপরও গড়ে উঠেছে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসড়কের পাশে পুরোনো কাগজ শুকানো হচ্ছে। ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সড়কের জায়গা বৈদ্যুতিক পিলারের গোড়ায় জমেছে ময়লা-আবর্জনা সড়কের পাশে সারিবদ্ধভাবে পার্কিং করে রাখা হয়েছে বাস