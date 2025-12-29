শুভসন্ধ্যা। আজ সোমবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তবে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না। তিনি এনসিপির মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধানের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় আসিফ মাহমুদ নাহিদের পাশেই ছিলেন। বিস্তারিত পড়ুন...
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করা মাহফুজ আলম। গতকাল রোববার লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসন থেকে তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হলেও জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ সোমবার তিনি তা জমা দেননি। মাহফুজ আলম আজ বিকেলে প্রথম আলোকে এসব তথ্য জানিয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক জাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ২৯ বছর আগে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। বিচার এড়াতে পালানোর চেষ্টা করায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন ফিলাডেলফিয়ার ফেডারেল আদালত। বিস্তারিত পড়ুন...
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএলে) খেলতে পাকিস্তানের ইমাদ ওয়াসিম এখন বাংলাদেশে। ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে অবস্থান করছেন সিলেটে। গতকাল রাতে সেখানে থেকেই ইনস্টাগ্রামে স্ত্রী সানিয়া আশফাকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের খবর জানিয়েছেন এই ক্রিকেটার। বিস্তারিত পড়ুন...
বলিউডের জনপ্রিয় তারকা আবদুল রশিদ সেলিম সালমান খান—এই দীর্ঘ নামেই তাঁর জন্ম হয় ১৯৬৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর, ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে। বাবা প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার সেলিম খান, মা সালমা খান। বিস্তারিত পড়ুন...