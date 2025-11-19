বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। অজিত দোভালের আমন্ত্রণে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি সফর করছেন খলিলুর রহমান
বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। অজিত দোভালের আমন্ত্রণে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি সফর করছেন খলিলুর রহমান
দিল্লিতে অজিত দোভালের সঙ্গে খলিলুর রহমানের বৈঠক

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

দিল্লিতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের (সিএসসি) জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি সফররত খলিলুর রহমান তাঁর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল নিয়ে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এ বৈঠক করেন।

বৈঠকে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন তাদের এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে।

অজিত দোভালকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন খলিলুর রহমান।

কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের (সিএসসি) জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সপ্তম সম্মেলনে যোগ দিতে গতকাল মঙ্গলবার দিল্লি গেছেন খলিলুর রহমান। আগামীকাল বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি।

