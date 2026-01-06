আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলায় চারজনের সাফাই সাক্ষ্য ১১ জানুয়ারি

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় আশুলিয়ায় ছয়জনের লাশ পোড়ানোর অভিযোগে করা মামলায় চারজন সাফাই সাক্ষ্য (আসামিপক্ষের সাক্ষ্য) দেবেন। ১১ জানুয়ারি এই সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ঠিক করা হয়েছে।
বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২–এ মামলাটির বিচারকাজ চলছে। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
এ মামলায় মোট আসামি ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।
আজ মঙ্গলবার আসামিদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহিল কাফী, সাভার সার্কেলের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শহিদুল ইসলাম, ঢাকা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক পরিদর্শক মো. আরাফাত হোসেন, আশুলিয়া থানার সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল মালেক, আরাফাত উদ্দীন, কামরুল হাসান, শেখ আবজালুল হক ও সাবেক কনস্টেবল মুকুল চোকদার।
গ্রেপ্তার আসামিদের মধ্যে সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহিল কাফীর পক্ষে দুজন সাফাই সাক্ষ্য দেবেন, যাঁদের একজন তাঁর স্ত্রী। এ ছাড়া সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শহিদুল ইসলাম ও ডিবির সাবেক পরিদর্শক আরাফাত হোসেন নিজেরাই নিজেদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।
মামলার বাকি আট আসামি পলাতক। তাঁদের মধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামও রয়েছেন।
রংপুরে আবু সাঈদকে হত্যার অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিনকে জেরা করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী।
এ মামলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদসহ মোট আসামি ৩০ জন। সাবেক উপাচার্যসহ ২৪ জন আসামি পলাতক। কারাগারে থাকা ছয় আসামি হলেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার রাফিউল হাসান, রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক সাবেক কর্মচারী আনোয়ার পারভেজ, পুলিশের সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আমির হোসেন, সাবেক কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায় এবং নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা ইমরান চৌধুরী ওরফে আকাশ।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরায় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে করা এক মামলায় তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করা হয়েছে।
এ মামলায় মোট পাঁচজন আসামির চারজনই পলাতক। তাঁরা হলেন ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ওসি মো. মশিউর রহমান ও সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া। মামলার একমাত্র গ্রেপ্তার আসামি রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকার কারাগারে আছেন।
আজ চঞ্চল চন্দ্রের আইনজীবী সারোয়ার জাহান ও মো. এরশাদুল হক তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করেন।