বাংলাদেশে কফি–সংস্কৃতি প্রসারে ‘আমা কফি’

বিশ্বজুড়ে কফি এখন শুধু একটি পানীয় নয়, এটি এখন শহুরে সংস্কৃতির বড় একটি অংশ। বাংলাদেশেও তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে কর্মব্যস্ত মানুষের কাছে কফির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আর এই কফি-সংস্কৃতিকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করতে কাজ করছে আমা কফি। আবুল খায়ের গ্রুপ ২০২১ সালে আমা কফি বাজারে আনে। আসার পর স্বল্প সময়েই আমা কফি তার গুণগত মান ও বৈচিত্র্যময় পণ্যের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে।
ব্রাজিলের স্বাদ যখন হাতের মুঠোয়
আমা কফির প্রধান আকর্ষণ হলো এর ব্রাজিলীয় কফি ব্লেন্ড। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে এই ব্লেন্ড তৈরি করা হয়। ব্রাজিল বিশ্বের বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ। সেই দেশের ঐতিহ্যবাহী মানের কফিকে প্রক্রিয়াজাত করে আমা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে আমা কফি পণ্যের বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে বাজারে। তাদের রয়েছে তিন ধরনের পণ্য। সব শ্রেণির ভোক্তার চাহিদা পূরণ করছে আমা কফি। ‘থ্রি ইন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট কফি প্যাক’ যারা চটজলদি এবং চিনিসহ কফি পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এটি একটি আদর্শ সমাধান। অন্যদিকে চিনিমুক্ত (সুগার ফ্রি) ইনস্ট্যান্ট কফি, যাঁরা অতিরিক্ত চিনি ছাড়া কফি পান করতে চান তাঁদের জন্য। এ ছাড়া ক্ল্যাসিক কফির মাধ্যমে কফির সেই চিরচেনা ‘বিটার সুইট’ স্বাদ পাচ্ছেন কফিপ্রেমীরা।
তারুণ্যের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও বাজার সাফল্য
দেশে আমা কফির দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। আন্তর্জাতিক মানের স্বাদ, সহজলভ্যতা ও সুগার ফ্রি প্যাক তরুণ ও ডায়েট সচেতন গোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে। আর তাই মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমা কফি আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কফি আমদানি বাজারে একটি প্রভাবশালী ব্র্যান্ড হিসেবে।
আমা বেভারেজ বিজনেস সলিউশন
শুধু খুচরা কফি প্যাকেট নয়, প্রতিষ্ঠান এবং অফিসের জন্য আমা কফি একটি সম্পূর্ণ কফি পরিবেশন সমাধানও সরবরাহ করছে। আমা বেভারেজ বিজনেস সলিউশনের মাধ্যমে হোটেল, ক্যাফেটেরিয়া, রেস্টুরেন্ট, কুলিং কর্নার, অফিস এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হট বেভারেজ পরিবেশনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা আমা নিশ্চিত করে। এই সমাধানের আওতায় তারা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোম্পানির তৈরি ভেন্ডিং মেশিন সরবরাহ করে। সেই সঙ্গে ভেন্ডিং মেশিনে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কফি, ইনস্ট্যান্ট টি ও হট চকলেট ইত্যাদি উপকরণও সরবরাহ করা হয়। পরিবেশনের জন্য কাগজের কাপের ব্যবস্থাও আছে। ভেন্ডিং মেশিনের জন্য যেকোনো প্রযুক্তিগত সহায়তা (টেকনিক্যাল সাপোর্ট) এবং রক্ষণাবেক্ষণের (মেইনটেন্যান্স) জন্য আমা কফির রয়েছে অভিজ্ঞ কারিগরি দল।
আমা কফি তার ব্রাজিলীয় গুণগত মান, স্বাস্থ্যসচেতন পণ্য ও তরুণ প্রজন্মকে লক্ষ্য করার পাশাপাশি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আধুনিক সমাধান প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের কফি বাজারে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।