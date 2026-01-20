ইভ্যালির রাসেল-শামীমা আবার কারাগারে

চেক প্রত্যাখ্যানের মামলায় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ রাসেলকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে দুই মামলায় সাজা পরোয়ানা থাকায়।
আজ মঙ্গলবার ঢাকার ৭ম যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ মো. নিজাম উদ্দিনের আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী শামীম আহম্মেদ। তিনি বলেন, চেক ডিজঅনারের ১০ মামলায় রাসেলের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদণ্ড হয় এবং শামীমার দুই মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদণ্ড দেন আদালত। আজ তাঁদের আদালতে হাজির করা হয়। আদালত সাজা পরোয়ানামূলে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে আজ ভোরে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ।