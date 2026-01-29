ঝুঁকিতে থাকা বন্য প্রাণীর হালনাগাদ তালিকা করবে সরকার

দেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ জোরদারে বন্য প্রাণীর হালনাগাদ তালিকা প্রণয়নে কাজ শুরু করছে সরকার। এ কাজের অংশ হিসেবে ঝুঁকিতে থাকা বন্য প্রাণীর তালিকা নতুন করে হালনাগাদ করা হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগে কারিগরি সহায়তা দেবে প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক জোট আইইউসিএন।
বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ উপলক্ষে এক প্রারম্ভিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ শুধু তালিকা প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষা ও পুনরুদ্ধারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ‘রেড লিস্টের’ উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকিতে থাকা প্রজাতিগুলোকে ধীরে ধীরে ‘রেড জোন’ থেকে বের করে আনা। এ জন্য সমন্বিত ও কৌশলগত সংরক্ষণ কার্যক্রম প্রয়োজন।
পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ বলেন, এই প্রথম সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এবং জাতীয় বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় অংশগ্রহণে জাতীয় ফনা (বন্য প্রাণী) রেড লিস্ট হালনাগাদ করা হচ্ছে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় সক্ষমতা ও জ্ঞানভিত্তি শক্তিশালী হবে।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসচিব আবু তাহির মো. জাবের বলেন, এই রেড লিস্ট নীতিনির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণভিত্তিক দলিল হবে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো সামুদ্রিক মাছের বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
২০১৫ সালের সর্বশেষ মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবার প্রায় ২ হাজার ২০০ প্রজাতির প্রাণী পুনর্মূল্যায়ন ও নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কর্মশালায় নয়টি ট্যাক্সোনমিক গ্রুপে কারিগরি আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, হালনাগাদ রেড লিস্ট জাতীয় সংরক্ষণ পরিকল্পনা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমির হোসেন চৌধুরী।