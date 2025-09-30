সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। রাজধানীর পুলিশ সদর দপ্তরে, ৩০ সেপ্টেম্বর
বাংলাদেশ

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করা বাংলাদেশিরা নজরদারিতে: আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

তেহরিক–ই–তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)–এ যোগ দেওয়ার চেষ্টা করা বাংলাদেশিদের বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নজরদারি করছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব ইন্টেগ্রিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে আইজিপি এ কথা বলেন।

আইজিপি বাহারুল আলম জানান, তিন মাস আগে সাভার থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যিনি টিটিপির মাধ্যমে যুদ্ধে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। ওই ব্যক্তির সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছেন কি না, তা তদন্ত করে দেখছে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। যদিও ওই (গ্রেপ্তার) ব্যক্তির দাবি, তিনি ওমরাহ পালন শেষে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন। সেটা না করে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।

আইজিপি আরও বলেন, ‘সম্প্রতি আমরা গণমাধ্যমে দেখলাম, ফয়সাল নামের একজন বাংলাদেশি আগেই পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তিনি নিহত হয়েছেন। মাঝখানে আমরা আরেকজন নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি, যিনি টিটিপির হয়ে ড্রোন চালাতেন। তিনি বাংলাদেশি বলে জেনেছি। তবে তাঁর পরিচয় এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা এ বিষয়ে কাজ করছি।’

