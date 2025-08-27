শুভ সন্ধ্যা। আজ বুধবার।
তিন দফা দাবিতে প্রকৌশলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আজ বুধবার বেলা দেড়টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় পুলিশ। বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান দিয়ে পানি ছোড়ে।
অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ নিয়ে চলা টানাপোড়েনের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। কিন্তু তিনি একবারও ফোন ধরেননি। জার্মানির এক সংবাদপত্র সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে এ দাবি জানিয়েছে।
আজ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ৪-১ গোলে জিতে মাঠে ছেড়েছে অর্পিতা বিশ্বাস-আলপি আক্তাররা। হ্যাটট্রিক করেছেন সৌরভী আকন্দ। অন্য গোলটি থুইনু মারমার।
এ ছাড়া জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য নিত্যনতুন দাবি তোলা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য, নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য নিত্যনতুন দাবি তুলছে। এমন দাবি তুলছে, যার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত নয়। আরও পড়ুন...
