ঢাকা ছেড়েছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ঢাকা ছেড়েছেন।
শেরিং তোবগেকে বহনকারী ফ্লাইটটি আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়।
অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বিমানবন্দরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান। এ সময় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছেন। বিদায়বেলায় রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।
সফরকালে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা খাতে সহযোগিতা এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিষয়ে দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়।
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। শেরিং তোবগে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা, গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাসহ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।