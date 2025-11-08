ঢাকার করপোরেট জগতের প্ল্যাটফর্ম লিডার্স ফোরাম বাংলাদেশ (এলএফবি) গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেরাটন ঢাকায় আয়োজন করে চতুর্থ এলএফবি লিডারশিপ এক্সেলেন্স সামিট ২০২৫।
ব্যবসা ও সমাজে দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রভাবকে স্বীকৃতি জানাতে এলএফবি তিনটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান—প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, ঊর্মি গ্রুপ, বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস (বিটিআই), ১৫ জন করপোরেট লিডার ও করপোরেট দম্পতিকে (সাবিনা সাবি, মহাসচিব পার অব সিও কামরুল মেহেদী), ডিএমডি সিটি ব্যাংক পিএলসিকে সম্মাননা প্রদান করে, যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও করপোরেট ক্যারিয়ার বিকাশে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন।
বার্ষিক এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ২৩টি ভিন্ন খাতের তিন শতাধিক সিনিয়র ব্যাংকার, করপোরেট লিডার, সরকারি-বেসরকারি নীতিনির্ধারক ও পেশাজীবী।
২০২৫ সালের এই সংস্করণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল অন্তর্ভুক্তিমূলকতা, উদ্ভাবন ও টেকসই করপোরেট প্রবৃদ্ধি, যেখানে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এতে স্পষ্ট হয় বাংলাদেশের আঞ্চলিক অগ্রযাত্রায় নেতৃত্বদানের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় হয়েছে।
আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে এলএফবি এ সম্মেলনকে একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করে। একই ছাদের নিচে দেশের উজ্জ্বলতম করপোরেট মেধাবীদের একত্র করে এ আয়োজন ভবিষ্যতের নেতৃত্বকে অনুপ্রাণিত, সংযুক্ত ও ক্ষমতায়িত করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।
এবারের সম্মেলনের সহযোগী অংশীদার ছিল প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার। এ ছাড়া মিডিয়া পার্টনার ছিল যমুনা টিভি।
অনুষ্ঠানের প্লাটিনাম স্পনসর হিসেবে ছিল বায়োবিল্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, সিলভার স্পনসর জিএলজি প্রপার্টিজ লিমিটেড, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার সিএফ মটো এবং করপোরেট রিট্রিট পার্টনার কাজি রিসোর্ট। অনুষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট পার্টনার ছিল ইভেন্ট সিটি।
২০২০ সালের ১৩ জুন, কোভিড মহামারির সময়ে প্রতিষ্ঠিত এলএফবি দ্রুতই নেতৃত্ব বিকাশের এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়। বর্তমানে পাঁচ হাজারের বেশি সদস্য নিয়ে এই ফোরাম কাজ করছে নেতৃত্বের বিকাশ, মেন্টরশিপ ও করপোরেট ইকোসিস্টেম পুনর্গঠনে। তাদের মূল দর্শন—‘স্ব-উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া’। বিজ্ঞপ্তি