পরিবেশ সুরক্ষায় সবচেয়ে খারাপ তিন দেশের একটি বাংলাদেশ

পরিবেশ সুরক্ষায় বৈশ্বিক তালিকায় তলানিতে স্থান হয়েছে বাংলাদেশের। সূচকে ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৫তম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ সুরক্ষায় নেওয়া উদ্যোগ ও এর কার্যকারিতার ভিত্তিতে এ সূচক তৈরি করা হয়েছে।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা এজেন্সি (ইপিআই) থেকে ‘এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স (ইপিআই)’ শিরোনামে এই সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। দেশটির এমসিকল ম্যাকবেইন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা সূচকটি তৈরি করেন।
সূচকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর মাত্র ২৩ দশমিক ৪৬। এর অর্থ হলো, পরিবেশ সুরক্ষায় একটি দেশের আদর্শ যে ধরনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ থাকা দরকার, বাংলাদেশ তার চার ভাগের এক ভাগও (২৫ শতাংশ) অর্জন করতে পারেনি।
পরিবেশ সুরক্ষা সূচক তৈরিতে তিনটি প্রধান ক্ষেত্র বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো পরিবেশগত স্বাস্থ্য, প্রতিবেশব্যবস্থার সচলতা ও জলবায়ু পরিবর্তন। এই ক্ষেত্রগুলোর অধীন বায়ুর মান, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য ও আবাসস্থল সংরক্ষণ, জলজ প্রতিবেশ ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর মতো ৪৭টি নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে।
তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশ সুরক্ষার দৌড়েও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এ অঞ্চলের আটটি দেশের মধ্যে কেবল প্রতিবেশী দেশ ভারত ছাড়া বাকি সব কটি দেশই পরিবেশ ভালো রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অসম প্রতিযোগিতা, বায়ুদূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও প্লাস্টিক বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা পরিবেশগত মান ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশ আইন বাস্তবায়নে দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ এই সূচকে চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভুটান সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। বৈশ্বিক তালিকায় দেশটির অবস্থান ৫২তম (স্কোর ৪৭ দশমিক ৭৪)। এরপর রয়েছে শ্রীলঙ্কা (৯৪তম)। তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ১২৮তম, আফগানিস্তান ১৩৫, পাকিস্তান ১৫৭ ও মালদ্বীপ ১৭১তম অবস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় সবার নিচে রয়েছে ভারত (১৭৬তম, স্কোর ২২ দশমিক ৪৬)।
ইপিআই ২০২৬ অনুযায়ী, পরিবেশ সুরক্ষায় বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বেশির ভাগই ইউরোপের। তালিকায় এস্তোনিয়া (স্কোর ৭৪ দশমিক ৭৯) প্রথম, লুক্সেমবার্গ (স্কোর ৭৪ দশমিক ২৪) দ্বিতীয় ও যুক্তরাজ্য (স্কোর ৭১ দশমিক ৫১) তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। শীর্ষ দশে থাকা অন্য দেশগুলো হলো ফিনল্যান্ড (৪র্থ), নেদারল্যান্ডস (৫ম), জার্মানি (৬ষ্ঠ), ফ্রান্স (৭ম), নরওয়ে (৮ম), সুইডেন (৯ম) ও অস্ট্রিয়া (১০ম)।
অন্য দিকে তালিকায় সবচেয়ে তলানিতে থাকা পাঁচটি দেশ হলো লাওস (১৭৭তম), ভারত (১৭৬তম), বাংলাদেশ (১৭৫তম), মালি (১৭৪তম) ও ভিয়েতনাম (১৭৩তম)। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক ও কার্বন নিঃসরণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এ তালিকায় ২৭তম (স্কোর ৫৮ দশমিক ৫৪) এবং চীনের অবস্থান ১২৯তম (স্কোর ৩৩ দশমিক ৮৮)।
সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ-বিষয়ক সংগঠন ‘ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)’-এর সদস্যসচিব ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল প্রথম আলোকে বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় বৈশ্বিক এ মূল্যায়ন একেবারেই যথার্থ। এ দেশের পানি, বাতাস ও মাটি এখন মারাত্মকভাবে দূষিত। দেশের একটি নদীও এখন আর দূষণমুক্ত নেই। দীর্ঘ সময় ধরে চলা অপরিকল্পিত ও সমীক্ষাহীন শিল্পায়নের চরম মাশুল এখন এ দেশের মানুষ দিচ্ছে।
সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন শরীফ জামিল। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি যে সমন্বিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োজন, তার ঘাটতি রয়েছে। সরকার অনেক সময় তাৎক্ষণিক কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। যেমন বেদখল হওয়া খাল পুনরুদ্ধার না করে কেবল খনন করার ফলে সেগুলো খণ্ডিত পুকুরে পরিণত হচ্ছে।
শরীফ জামিল যোগ করেন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও শিল্পায়নকে পরস্পরবিরোধী মনে করার একটি ভ্রান্ত ধারণা নীতিনির্ধারকদের একাংশের মধ্যে কাজ করছে। এই মানসিকতা দূর করে অবিলম্বে কঠোর আইনি পদক্ষেপ ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা জরুরি। তা না হলে বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের এই লজ্জাজনক অবস্থান থেকে মুক্তি মিলবে না।