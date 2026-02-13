তারেক রহমান বললেন, ‘যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ’

রাজধানীর গুলশানের বাসভবন থেকে আজ শুক্রবার দুপুরে পবিত্র জুমার নামাজ আদায়ের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদর দপ্তর মসজিদে যান বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
এ সময় বিএনপির চেয়ারম্যানের বাসভবনের সামনে উৎসুক জনতার ভিড় দেখা যায়। তিনি নামাজে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ গাড়ি থামিয়ে উপস্থিত জনতার সঙ্গে কথা বলেন।
তারেক রহমান নিজেই তাঁর গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাঁদের পরিচয় জানতে চান। এ সময় জনতার মধ্য থেকে অনেকে বলে ওঠেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে তাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতে চান।
জবাবে তাঁদের ধন্যবাদ জানান বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি আরও বলেন, ‘আমার প্রতি আপনারা যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার জন্য দোয়া করবেন।’
পরে তারেক রহমান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদর দপ্তর মসজিদে গিয়ে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই–তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি। এবারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রায় দুই দশক পর বিএনপি সরকার গঠন করছে।
সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ের মধ্য দিয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। এ ঘোষণা আগেই দিয়েছে বিএনপি। তারেক রহমান ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসনে নির্বাচন করেছেন। তিনি দুটি আসনেই জয়ীয় হয়েছেন।