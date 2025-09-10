বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১০ সেপ্টেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

উপাচার্যের কাছে ডাকসু নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ জানাল ছাত্রদল

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছিরউদ্দিনের নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের কাছে ডাকসু নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে
ছবি: প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছিরউদ্দিনের নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের কাছে এসে এই অভিযোগ করে। বিস্তারিত পড়ুন...

নেপালে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতেও আগুন, মন্ত্রীদের সরিয়ে নিচ্ছে সেনাবাহিনী

নেপালি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। ৯ সেপ্টেম্বর, কাঠমান্ডু

বিক্ষোভের মুখে মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। তাঁর পদত্যাগের ঘোষণার আগেই সকালে বিক্ষোভকারীরা ভক্তপুরের বালকোট এলাকায় অলির ব্যক্তিগত বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেন। বিস্তারিত পড়ুন...

এবার কাতারে ইসরায়েলের হামলা

ইসরায়েলের হামলার পর একটি ভবন থেকে ধোয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে। কাতারের রাজধানী দোহায়, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কাতারের রাজধানী দোহায় হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতাদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এ সময় দোহারের বিভিন্ন স্থান থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। হামলার পরপরই এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। এতে বলা হয়েছে, হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ হামলা চালানো হয়েছে। তবে কোথায় হামলা হয়েছে, সে বিষয়ে বিবৃতিতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। বিস্তারিত পড়ুন...

পান্ডিয়ার ঘড়ির দাম এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজমানির আট গুণ

ভারতের অনুশীলনে পান্ডিয়ার হাতে দেখা গেছে রিচার্ড মিলের একটি বিশেষ সংস্করণের ঘড়ি—আরএম ২৭-০৪।

আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। আটটি দল লড়বে একটি ট্রফির জন্য। টাকার হিসাবে যে ট্রফিটি জিতে চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজমানি পাবে ৩ কোটি ৬৪ লাখ। কিন্তু এই অর্থও ভারতের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার এক ঘড়ির দামের কাছে তুচ্ছ! বিস্তারিত পড়ুন...

নেপালেও শোনা গেল ‘ডোন্ট মেস উইথ জেন-জি’

এই অঞ্চলের ‘বুড়িয়ে যাওয়া’ রাজনীতিকদের প্রধান সমস্যা হলো, তাঁরা বুঝতে পারেন না, জেন-জি দুবেলা না খেয়ে থাকতে রাজি, কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা তারা সহ্য করতে পারে না।

কে পি শর্মা অলি যখন হেলিকপ্টারে করে পালাচ্ছিলেন; পাবলিকের দাবড়ানি খাওয়া মন্ত্রীদের যখন সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারে করে ‘নিরাপদ জায়গায়’ নিয়ে যাচ্ছিল; গুলিতে নিহত আন্দোলনকারীদের স্বজন-সহযোদ্ধারা যখন প্রবল আক্রোশে এমপি-মন্ত্রী-আমলাদের বাড়িঘরে আগুন দিচ্ছিলেন; ক্ষমতাচ্যুত সরকারের লোকজনের পালানো ঠেকাতে যখন কাঠমান্ডু বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর আসছিল; তখন মাথার মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলাম ‘শূন্য-প্রজন্মের’ আইকনিক ধমক-‘ডোন্ট মেস উইথ জেন-জি’। বিস্তারিত পড়ুন...

