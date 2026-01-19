কোটি টাকার মনোনয়ন–বাণিজ্যের অভিযোগ, মসিউর ও পনিরের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়া ও দেওয়ার অভিযোগে জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব মসিউর রহমান (রাঙ্গা) এবং কুড়িগ্রাম-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য পনির উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ সোমবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মসিউর রহমান (রাঙ্গা) কুড়িগ্রাম-২ আসনের সাবেক এমপি পনির উদ্দিন আহমেদকে একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ঘুষ হিসেবে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা নেন।
অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে দুদক জানায়, পনির উদ্দিন আহমেদের মালিকানাধীন ‘মেসার্স জলিল বিড়ি ফ্যাক্টরি’ ও ‘হক স্পেশাল’ (পরিবহন ব্যবসা) নামের দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের কুড়িগ্রাম শাখায় ‘হক স্পেশাল’ প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব ছিল। সেখান থেকে ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর ইসলামী ব্যাংকের রংপুর শাখায় মসিউর রহমানের (রাঙ্গা) হিসাব নম্বরে ২০ লাখ টাকা স্থানান্তর করা হয়। অথচ পনির উদ্দিন ও মসিউর রহমানের মধ্যে কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই।
এ ছাড়া একই বছরের নভেম্বরে সোনালী ব্যাংকের কুড়িগ্রাম শাখায় পনির উদ্দিনের ব্যাংক হিসাব থেকে একই ব্যাংকের সংসদ ভবন শাখায় মসিউরের হিসাব নম্বরে চার দফায় মোট ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা জমা দেওয়া হয়।
সংবাদ সম্মেলনে দুদক জানায়, এভাবে মোট ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ঘুষ হিসেবে লেনদেন হয়েছে। দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বলেন, ওই অর্থ স্থানান্তর, হস্তান্তর, রূপান্তর ও লেনদেনের মাধ্যমে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।