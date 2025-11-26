মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির সাবেক এমডির ৫ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির (বিএমটিএফ) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সুলতানুজ্জামান মো. সালেহ উদ্দিনের পাঁচটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। এসব হিসাবে ৮ লাখ ৫৬ হাজার ৫৯০ টাকা রয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো রিয়াজ হোসেন জানান, দুদকের পক্ষে উপপরিচালক মো. সাইদুজ্জামান ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, বিএমটিএফের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সুলতানুজ্জামান মো. সালেহ উদ্দিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে। গোপন সূত্রে জানা গেছে, সুলতানুজ্জামান মো. সালেহ উদ্দিনের নিজ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে জন্য সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।