বাংলাদেশ

বিএসসি প্রকৌশলী–ডিপ্লোমাধারীদের দাবির বিষয়ে কমিটি গঠন

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিদের পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করেছে সরকার।

কমিটি গঠনের বিষয়ে আজ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। আন্দোলনের মধ্যে এই প্রজ্ঞাপন জারি হলো।

কমিটির সভাপতি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

সদস্য উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার, উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, প্রকৌশলী তানভির মঞ্জুর ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

Also read:যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের, সাউন্ড গ্রেনেড–কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ–লাঠিচার্জ

কমিটি প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিদের পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেবে। কমিটি এক মাসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

আরও পড়ুন