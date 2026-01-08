খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে কমনওয়েলথ মহাসচিবের শোক

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বোচওয়ে।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পাঠানো শোকবার্তায় শার্লি বোচওয়ে এই শোক-দুঃখ জানান। শোকবার্তাটি লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন গতকাল বুধবার প্রকাশ করেছে।
শোকবার্তায় কমনওয়েলথ মহাসচিব বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু সংবাদে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। কমনওয়েলথ পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি প্রয়াত এই নেত্রীর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।
শার্লি বোচওয়ে বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে খালেদা জিয়া ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে তাঁর অটল অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটায়।
শোকবার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়, খালেদা জিয়ার উত্তরাধিকার শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ এশিয়া ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর নারী নেতৃত্বের জন্য তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার নাম।
খালেদা জিয়া গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর রাজধানীর জিয়া উদ্যানে তাঁর স্বামী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।