যাত্রা শুরু করল ‘আকাশ গো ওটিটি অ্যাপ’

আকাশ ডিজিটাল টিভি নিয়ে এসেছে ‘আকাশ গো ওটিটি অ্যাপ’। এটিতে বিপিএল ২০২৬ এবং চলমান স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচগুলোর লাইভ স্ট্রিমিংসহ হটস্টার স্পেশালস জিওসিনেমা, জি এবং অন্যান্য জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মের ওয়েব সিরিজের মতো প্রিমিয়াম কনটেন্টগুলো দেখা যাচ্ছে। অ্যাপটির সাবস্ক্রিপশন এখন সবার জন্য উন্মুক্ত।
‘আকাশ গো’তে রয়েছে দুটি সাশ্রয়ী সাবস্ক্রিপশন প্যাক—গো প্রাইম এবং গো লা লিগা। সাবস্ক্রাইবাররা তাঁদের স্মার্টফোন, ট্যাব এবং ওয়েবে দেখতে পারবেন আকাশ গোর অনুষ্ঠান। অ্যাপটিতে একই সঙ্গে সর্বোচ্চ তিনটি ডিভাইসে স্ট্রিমিং করা যাবে। গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর (আইওএস) থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাচ্ছে।
এ ছাড়া আকাশ ডিজিটাল টিভি তাদের ডিটিএইচ গ্রাহকদের জন্য দিচ্ছে ‘আকাশ গো কম্প্যানিয়ন অ্যাপ’। এর মাধ্যমে বিপিএল, লা লিগা, দেশি-বিদেশি ওয়েব সিরিজ এবং স্থানীয় লাইভ টিভি চ্যানেল দেখা যাচ্ছে।
আকাশ ডিজিটাল টিভি হলো বাংলাদেশের একমাত্র সরকার অনুমোদিত দেশব্যাপী ডাইরেক্ট-টু-হোম (ডিটিএইচ) পে টিভি অপারেটর। গ্রাহক চাহিদা এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির আগমনের সঙ্গে আকাশ নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন পণ্য ও সেবা উদ্ভাবন করে আসছে। আকাশ গো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সেই ধারাবাহিক প্রয়াসেরই অংশ।