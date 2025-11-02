পুলিশের প্রশ্রয়ে লাশ সরানো হচ্ছে, দাবি করা ভিডিওটি আসলে নাটকের শুটিং দৃশ্য

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একজন ব্যক্তি এক আহত মানুষকে জঙ্গলের ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন পুলিশ সদস্য তা দেখছেন, ভিডিও করছেন।
ভিডিওটির সঙ্গে দাবি করা হচ্ছে, ‘এটা কোনো নাটক নয়, বর্তমান বাংলাদেশের নয়া বন্দোবস্ত। খুনিরা খুন করে লাশ জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়, পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখে আর ভিডিও করে!’
ভিডিওটি ফেসবুক ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে এবং অনেকে এটিকে বাস্তব ঘটনা বলেই মনে করছেন।
তবে প্রথম আলোর ফ্যাক্ট চেক টিমের যাচাইয়ে দেখা গেছে, ভিডিওটি কোনো বাস্তব ঘটনার নয়, এটি ‘ক্রাইম প্যাট্রোল বিডি’ নামে একটি সিরিজের শুটিংয়ের দৃশ্য।
ভিডিওটির কিছু ফ্রেম রিভার্স ইমেজ সার্চে নিয়ে দেখা যায়, একই ভিডিও ‘Arman Raj’ নামে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।
ভিডিও লিংক: এখানে
ওই পোস্টের ক্যাপশনে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল, ‘এটি ক্রাইম পেট্রল নামে সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত একটি নাটিকার শুটিংয়ের দৃশ্য। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে এটিএন বাংলায় প্রচারিত হয়।’
‘Arman Raj’-এর প্রোফাইলে আরও দেখা যায়, তিনি পুলিশের পোশাকে একই চরিত্রে একাধিক ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছেন। অন্য একটি পোস্টের ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘আসামী ধরতে যাচ্ছি। ATN Bangla নিয়মিত ধারাবাহিক “ক্রাইম পেট্রল”-এর শুটিং স্পট থেকে।’
লিংক: এখানে
এ ছাড়া তাঁর প্রোফাইলে পুলিশের পোশাকে নিজের সেলফি ভিডিওতেও তিনি উল্লেখ করেছেন, এটি ‘ক্রাইম প্যাট্রোল বিডি’-এর শুটিং স্পট।
‘ক্রাইম প্যাট্রোল বিডি’-এর অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে একই অভিনেতাকে বিভিন্ন পর্বে দেখা গেছে।
লিংক: এখানে
ফেসবুক পেজ: এখানে
পেজটির বায়োতে বলা হয়, ‘“ক্রাইম প্যাট্রোল বিডি” হলো “ক্রাইম প্যাট্রোল” সিরিজের একটি অফিশিয়াল পেজ, যা বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বাস্তব অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আমাদের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা।’
লিংক: এখানে
এ তথ্যগুলো থেকেই পরিষ্কার যে ভাইরাল ভিডিওটি কোনো বাস্তব অপরাধের দৃশ্য নয়; বরং নাটকের শুটিংয়ের ভিডিও, যা কেউ সেট থেকে ধারণ করে বিভ্রান্তিকর দাবি দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে।