পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ১ লাখ ৫৫ হাজার প্রবাসীর নিবন্ধন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পোস্টাল ভোটিং আপডেট অনুযায়ী, ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে আজ বুধবার সকাল ১০টা পর্যন্ত মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার ৬১ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৯১ জন পুরুষ ভোটার। ১৭ হাজার ৫৭০ জন নারী ভোটার।
দেশভিত্তিক নিবন্ধনের মধ্যে রয়েছে—সৌদি আরবে ২১ হাজার ৫১৬ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ হাজার ৬৭৩ জন, সিঙ্গাপুরে ৯ হাজার ৮৩৯ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯ হাজার ৪২০ জন, যুক্তরাজ্যে ৮ হাজার ৯৬৭ জন, কানাডায় ৮ হাজার ৮৯৪ জন, মালয়েশিয়ায় ৭ হাজার ৭৪২ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৭ হাজার ৬৩৮ জন, জাপানে ৬ হাজার ৮৫১ জন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৬ হাজার ৩৯৪ জন।
২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য সময় বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন।
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘আউট অব কান্ট্রি ভোটিংয়ের ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম, ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা। তা বাড়িয়ে ২৫ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত করা হয়েছে। কারণ, অনেক প্রবাসীরা বলেছেন, সময় বাড়ালে ভালো হতো। আমরাও দেখলাম সময় বাড়ানোর সুযোগ আছে। তাই সময় বাড়ানো হয়েছে। এখন সারা বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে আমাদের এ অ্যাপ ডাউনলোড করে যে কেউ ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারছেন।’
আখতার আহমেদ জানান, নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা, আইনি হেফাজতে থাকা ভোটার এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্যও ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং (আইসিপিভি) প্রক্রিয়া চালু করা হবে। এ বিষয়ে তফসিল ঘোষণার পর থেকে ১৫ দিন মেয়াদে নিবন্ধনপ্রক্রিয়া চালু করা হবে।