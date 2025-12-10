গুমের ঘটনায় সাবেক এসপি মহিউদ্দীন ফারুকীকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) মহিউদ্দীন ফারুকীকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ বুধবার এ অনুমতি দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আজ শুনানিতে প্রসিকিউশন অভিযোগ করেছে, র্যাবে দায়িত্ব পালন করার সময় গুমের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মহিউদ্দীন ফারুকী। তখন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, গুমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর লোকজন জড়িত ছিল। তবে মহিউদ্দীন ফারুকী ও আলেপ উদ্দিন (বরিশাল রেঞ্জের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার)—পুলিশের এই দুজন সদস্যও গুমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মহিউদ্দীন ফারুকী জুতার মধ্যে তারকাঁটা লাগিয়ে ভুক্তভোগীকে হাঁটতে বলতেন।
হৃদয় হত্যা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার সময় বাড়ল
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় কলেজছাত্র মো. হৃদয় হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে। এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি দিন ঠিক করেছেন ট্রাইব্যুনাল–১।
শুনানিতে প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, এ মামলায় ৯ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে আট আসামিকে তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আরও একজন আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি আছে। এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় চান তিনি। ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন।