শেখ হাসিনার মামলার রায় পড়া দেখতে টিএসসিতে ভিড়
বাংলাদেশ

ট্রাইব্যুনালে অভ্যুত্থান চলাকালে শেখ হাসিনার টেলিফোনে কথোপকথন শোনানো হচ্ছে

শুভা জিনিয়া চৌধুরী

ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায় পড়া চলছে

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় দিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলছে। ট্রাইব্যুনালে মামলার রায় পড়া চলছে।

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কার্যক্রম শুরু হয়।

বেলা সোয়া একটার দিকে গণ–অভ্যুত্থান চলাকালে বিভিন্ন জনের সঙ্গে শেখ হাসিনার টেলিফোনে কথোপকথনগুলো পড়ে শোনানো হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১–এর এজলাস থেকে রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করছে বাংলাদেশ টেলিভিশন।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা এটিই প্রথম মামলা, যার রায় হতে যাচ্ছে আজ।

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশাপাশি এই মামলার অন্য দুই আসামি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিন আসামির মধ্যে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান পলাতক। দুজনই এখন ভারতে অবস্থান করছেন।

শেখ হাসিনাসহ এ মামলার তিন আসামির বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে। সেগুলো হলো উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান; প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ; রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা; রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা।

রায় পড়া সরাসরি দেখতে টিএসসিতে বড় পর্দা, ভিড়

শেখ হাসিনার মামলার রায় বড় পর্দায় সরাসরি দেখতে মানুষের ভিড়। টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
টিএসসিতে শেখ হাসিনার মামলার রায় পড়া স্ক্রিনে দেখতে জড়ো হয়েছে মানুষ।
টিএসসিতে স্ক্রিনে শেখ হাসিনার মামলার রায় পড়া দেখতে ভিড় জমেছে। আজ সোমবার দুপুরে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা সরাসরি দেখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) বড় পর্দা বসানো হয়েছে। সেখানে জড়ো হয়েছেন অনেকেই।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১–এর এজলাস থেকে রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা শুরু হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা এটিই প্রথম মামলা, যার রায় হতে যাচ্ছে আজ।

৩২ নম্বরে দুটি এক্সেভেটর, বিক্ষোভ, পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা 

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনের রাস্তায় এস্কেভেটর দেখা গেছে। আজ সোমবার দুপুরে

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনের রাস্তায় দুটি এক্সেভেটর দেখা গেছে। সেখানে একদল লোক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করছেন। পুলিশের অবস্থান রয়েছে। সেখানে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছে একদল লোক।

টিএসসিতে শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান 

টিএসসি এলাকায় শিক্ষার্থীদের অবস্থান। আজ সোমবার দুপুরে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় অবস্থান নিয়েছে একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে স্লোগান দিচ্ছেন। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে সেখানে তাঁদের দেখা গেছে।

ঢাকায় নিরাপত্তা জোরদার, ১৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন

মোটরসাইকেলে করে আসা যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করছে পুলিশ। আজ সোমবার ধানমন্ডি এলাকায়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আজ সোমবার ঘোষণা করা হচ্ছে। এই রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকায় যাতে কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সে জন্য নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ।

ঢাকাবাসীর নিরাপত্তায় রাজধানীতে প্রায় ১৫ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সূত্রে জানা গেছে।

ট্রাইব্যুনাল চত্বরে শহীদ মুগ্ধর ভাই, ডাকসুর ভিপি, জুলাই আহতরা

শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এসেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। আজ সোমবার সকালে

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আজ সোমবার সকালে এসেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিরাসহ অনেকে।

ট্রাইব্যুনাল চত্বরে ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। আজ সোমবার সকালে
ট্রাইব্যুনাল চত্বরে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিরা। আজ সোমবার সকালে
ট্রাইব্যুনালে এসেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদী

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হচ্ছে আজ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হচ্ছে আজ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১–এর এজলাস থেকে রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করার কথা রয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা এটিই প্রথম মামলা, যার রায় হতে যাচ্ছে আজ সোমবার।

রায়কে ঘিরে ট্রাইব্যুনালে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। সবাই রয়েছেন রায়ের অপেক্ষায়।

ট্রাইব্যুনালে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব মোতায়েন  

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অবস্থান। আজ সোমবার সকালে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে দেখা যায়, ট্রাইব্যুনাল ও এর আশপাশে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বিশেষায়িত ইউনিট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নসহ (এপিবিএন) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে। এর মধ্যে সেনাবাহিনী সাঁজোয়া যান নিয়ে উপস্থিত রয়েছে।

