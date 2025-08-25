সিপিবির ঢাকা দক্ষিণের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সম্পাদক মঞ্জুর মঈন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মঞ্জুর মঈন নির্বাচিত হয়েছেন। সিপিবির ঢাকা দক্ষিণের দ্বিতীয় সম্মেলনে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। আজ সোমবার সিপিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আবু তাহের বকুল, শংকর আচার্য, মনীষা মজুমদার, হজরত আলী, মানবেন্দ্র দেব, জাহিদ হোসেন খান, আবদুল কুদ্দুস, জনি আরাফ খান, মুর্শিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ গোফরান, বিকাশ সাহা, আরিফুল ইসলাম, গোলাম রাব্বী খান, ফিরোজ আলম মামুন, জাহিদ নগর, হাবিব হাসিবুর রহমান, কান্তা সরকার ও হামিদুর রহমান।
কমিটিতে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জলি তালুকদার, জামশেদ আনোয়ার তপন, আক্তার হোসেন, হাসিনুর রহমান ও ত্রিদিব সাহা।
সিপিবির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত শুক্রবার ঢাকার পুরানা পল্টনের মণি সিংহ সড়কে সমাবেশের মধ্য দিয়ে সিপিবি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জেলার সম্মেলন শুরু হয়। পরদিন শনিবার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৪১টি শাখা ও থানা কমিটির সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত ১৮৪ জন প্রতিনিধি এই কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ২৫ সদস্যের জেলা কমিটি ও সিপিবির আসন্ন ত্রয়োদশ কংগ্রেসের ১৯ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়।