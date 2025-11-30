‘দৃষ্টিশক্তি ছাড়াই অভাবকে জয় করতে পেরেছি’

দৃঢ় মনোবল আর প্রচেষ্টা থাকলে কোনো বাধা পেরোনোই কঠিন নয়। দরকার ইচ্ছাশক্তি, আত্মবিশ্বাস আর কঠোর পরিশ্রম। আমাদের আশপাশে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজেদের জীবনগাথায় লিখে চলেছেন অদম্য জয়ের গল্প। তাঁদের সেই সাফল্য ব্যক্তিগত অর্জনের সীমানা পেরিয়ে সমাজের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতাকেও চ্যালেঞ্জ করেছে। তেমনই কয়েকজনের গল্প নিয়ে ধারাবাহিক এ আয়োজন। আজ জানব কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের সর্দারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হিমা খাতুনের জীবন-গল্প।
আমি হিমা খাতুন, জন্ম থেকেই আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল না। কুড়িগ্রামে জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমার। পরিবারের আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে চোখের চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারেনি। আমার সঙ্গে কথা বলার মতো খুব বেশি মানুষ ছিল না, খেলার কোনো সাথি ছিল না। দিনের বেশির ভাগ সময় বাসায় বসে কাটাতাম। স্কুলেও যেতে পারিনি। কারণ, কুড়িগ্রামে তখন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের লেখাপড়া করার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না।
বাবা ছিলেন দিনমজুর। তাঁর যেদিন কাজ থাকত না সেদিন আমাদের অনেক কষ্টে পার হতো। মা আমার দেখাশোনা করতেন। যখন একটু বড় হলাম, মা-ও দিনমজুর হিসেবে কাজ শুরু করেন। এভাবে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিই আর অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে থাকি।
মা-বাবা আমার সব রকম যত্ন নেন। সব সময় আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতেন। বড় হয়ে কী করব, আমার কি কোনো সংসার হবে—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁদের জানা ছিল না। আমার জীবনে যে ভালো কিছু আসবে—এই আশাও তাঁদের ছিল না। একদিন আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে। একজন বড় মনের মানুষ আমার সঙ্গে সংসার করতে চান।
আমার বিয়ে হয়। সুখী এক জীবন শুরু করি। কিন্তু সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। স্বামী বাজারে বাদাম বিক্রি করতেন। তাঁর উপার্জন খুবই অল্প। এভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যেই কিছুদিন পার হলো। এরপর এল করোনা মহামারি। থমকে গেল সবকিছু। উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। আমি যে প্রতিবন্ধী ভাতা পেতাম, তা–ও বন্ধ হয়ে গেল। আমার ভেতরের-বাইরের সব জগৎই যেন অন্ধকার হয়ে গেল। কিছু একটা করার জন্য প্রতিবেশীদের কাছে অর্থসাহায্য চেয়েও পাইনি। সারা দিন চিন্তা করতাম, কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করব।
ওই কঠিন সময়ে জানতে পারি, ব্র্যাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাবলম্বী করতে একটি সহায়তা-কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আমি অনেক আশা নিয়ে কর্মসূচিতে যোগ দিই। কর্মসূচির সদস্য হয়ে জানতে পারি কীভাবে মানসিকভাবে শক্ত হতে হয়। আমার যতটুকু সক্ষমতা আছে, তা দিয়ে কী কী কাজ করতে পারি।
ব্র্যাকের কর্মসূচির প্রশিক্ষক আপাদের কথা শুনে আমি মনে জোর পাই। প্রথমে ফোনে কল করা শিখি। কিছুদিন পর নিজে নিজে বাটন চেপে কল করি, কল রিসিভ করতে পারি। অভাব মোকাবিলায় আমি জমি লিজ নিলাম, যাতে চাষাবাদ করতে পারি। ছাগল এবং কিছু নগদ সহায়তা পেয়েছিলাম। সেখান থেকে স্বামীকে আবার বাদাম বিক্রির জন্য পুঁজির জোগান দিই। আগে আমরা খোলা বাদাম বাজারে বিক্রি করতাম, এখন ছোট ছোট প্যাকেট করে বিক্রি করি।
এভাবে একটু একটু করে এগোতে থাকি। যেদিন ‘ডিজিটাল ছড়ি’ দিয়ে হাঁটা শুরু করেছিলাম, মনে এক অপার আনন্দ আসে। উপলব্ধি হয়, এখন জীবনে চলার পথে আর কোনো ধাক্কা খাব না। আর এই পথচলাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে ব্র্যাক। আমার বাসার পাশে নানা স্থানে চিহ্ন বসিয়েছে—যাতে ছড়ি দিয়ে সহজে চলতে পারি। এমনকি টিউবওয়েলের পাশেও থাকে সতর্ক চিহ্ন, যাতে পিছলে না পড়ে যাই। এই যত্নটুকু আমাকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করেছে। যে জীবন নিয়ে আমি কোনো আশা দেখিনি, সেই জীবন আমি উপভোগ করতে শুরু করি।
ব্র্যাক থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে এখন নিজের হিসাব নিজেই করতে পারি। টাকার কাগজের নোটগুলোও চিনতে পারি। বাদাম প্যাকেট করতে স্বামীকে সহায়তা করি। আগে কোনো দিন ভাবতেও পারিনি, এখন যে জীবন কাটাচ্ছি, সেই জীবন কাটাতে পারব। আমার ঘরে এখন ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান রয়েছে। স্বামীর বাদামের ব্যবসা বড় হয়েছে। আয় বাড়ার কারণে আমার গবাদিপশুর খামারটাও বড় হয়েছে। এখন আমার ৫টা ছাগল, ১১টা হাঁস আর ১৮টা মুরগি আছে। বাদামের মজুত আছে ২০০ কেজি।
দৃষ্টিশক্তি ছাড়াই আমি অভাবকে জয় করতে পেরেছি, সংসারে আলো দিতে পেরেছি। আমার লড়াইয়ের গল্প এখন গ্রামের মানুষের মুখে মুখে। আমি এখন গ্রামের নানা বৈঠকে গিয়ে কথা বলতে পারি। নিজের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়েছি। সবাই আমাকে সম্মান করে, পাশাপাশি আমাকে এখন গ্রামের অনেক কাজে দায়িত্ব নিতে বলা হয়।
এখন আমার স্বপ্ন মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করব, তাকে প্রতিষ্ঠিত করব। তার জন্য টাকা জমাচ্ছি। আমার একটা দালানবাড়ি বানানোর স্বপ্ন আছে। বিশ্বাস আছে, এই স্বপ্নও একদিন পূরণ হবে। এইটুকু জীবনে একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি, যেকোনো পরিস্থিতিতে আশা হারালে চলবে না। নিজের যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়েই জীবনকে জয় করতে হবে।