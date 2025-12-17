‘মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন’ আটকে দিয়েছে পুলিশ

রাজধানী ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখী জুলাই ঐক্য নামের একটি প্ল্যাটফর্মের মিছিল আটকে দিয়েছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর বাড্ডার হোসেন মার্কেট এলাকায় মিছিলটি আটকে দেয় পুলিশ।
পুলিশ মিছিল আটকে দিলে সেখানে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন জুলাই ঐক্যের নেতা–কর্মীরা। এ সময় তাঁদের ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’; ‘ভারতীয় আধিপত্য, মানি না, মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
এর আগে ‘মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেলা তিনটার দিকে রাজধানীর রামপুরা ব্রিজ থেকে মিছিল নিয়ে হাইকমিশনে উদ্দেশে রওনা দেন জুলাই ঐক্য নেতা–কর্মীরা। এতে প্ল্যাটফর্মটির নেতা–কর্মীসহ কয়েক শ শিক্ষার্থী অংশ নেন।
শেখ হাসিনাসহ জুলাই গণহত্যাকারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি এবং ‘ভারতীয় প্রক্সি’ রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম ও সরকারি কর্মকর্তাদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ‘মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন’ কর্মসূচি দেয় জুলাই ঐক্য।