শুভ সকাল। আজ ২৯ অক্টোবর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।
রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পথে মেট্রোরেল চালানো শুরু করা হয়েছিল তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিরীক্ষা (অডিট) ছাড়াই। এরপর দুবার ‘বিয়ারিং প্যাড’ খুলে পড়ার ঘটনা ঘটে। মেট্রোরেলের মতো বড় প্রকল্প চালুর আগে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে নিরাপত্তা নিরীক্ষা জরুরি বলে মনে করেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও বড় প্রকল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শেখ মইনউদ্দিন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সামছুল হক। বিস্তারিত পড়ুন...
চট্টগ্রামের প্রাণখ্যাত কর্ণফুলী নদী দখল-দূষণে দীর্ঘদিন ধরে মুমূর্ষু। বছরের পর বছর ধরে গৃহস্থালি ও শিল্পকারখানার বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে এই নদী। কর্ণফুলীর পানি ও পলিতে ‘মাইক্রোপ্লাস্টিক’কণা খুঁজে পেয়েছেন একদল গবেষক। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পরিবেশগত হুমকি বাড়ছে। বিস্তারিত পড়ুন...
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তৃতীয়বার অংশ নেবেন কি না, তা নিয়ে নানা গুঞ্জন উঠেছে। গত সোমবার এ গুঞ্জনকে অস্বীকার করতে রাজি হননি তিনি। তবে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে একজন দুবারের বেশি প্রেসিডেন্ট হতে না পারার যে বিধান, সেটিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আদালতের দ্বারস্থ হবেন কি না, তা এখনো ভাবেননি তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...
২২ অক্টোবর, ২০০১। সেদিন আফগানিস্তান হামলা, অ্যানথ্রাক্স জীবাণু কিংবা বিশ্বকাপে খেলা না খেলা নিয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না ব্রাজিলিয়ানদের। পেয়ালায় ঝড় তুলেছিল রগরগে এক কাহিনি। তার বিস্তারিত এখানে না লেখাই ভালো। শুধু এটুকু জানতে পারেন। কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এক বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ কিছুর আকার। গারিঞ্চার! বিস্তারিত পড়ুন...
‘ফেরা’ শব্দটা মিলার পছন্দ নয়। ‘এসব বলে আমারে বুড়া বানাইয়া দিয়েন না,’ হেসে বললেন মিলা। নিজেকে ‘তরুণ’ ভাবতে চান। তবু প্রসঙ্গটা এসে যায়। কেননা এই দুই দশকের পথে সব সময় যে আলোতে ছিলেন, তা নয়। ব্যক্তিগত নানা কারণে কিছু সময়ের জন্য সংগীতাঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি কমে যায়। নতুন গান প্রকাশ পাচ্ছিল না, মঞ্চেও তাঁর দেখা মিলত না। বরং খবরের শিরোনামে উঠে আসত বিয়ে, সংসার, বিচ্ছেদ, আদালতের নানা ঘটনা। বিস্তারিত পড়ুন...