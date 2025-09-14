শুভ সকাল। আজ ১৪ সেপ্টেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদে বিজয়ী হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের প্রার্থীরা। তাঁরা জাকসুর ২৫টি পদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক (জিএস), ২টি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) ২০টি পদে জয় পেয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
লন্ডনে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও সাবেক তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘সরকার ও উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজ আলমকে অপদস্থ ও হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে। এই সরকার ও উপদেষ্টারা মাহফুজদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে এখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।’ বিস্তারিত পড়ুন...
চলে গেলেন লোকসংগীতের বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীন। শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্তী। বিস্তারিত পড়ুন...
চরম রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। সুশীলার দায়িত্ব নেওয়ার দিনই জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী বছরের ৫ মার্চ দেশটিতে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত পড়ুন...
গত ২৯ মে শেষ হয়েছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুম। লিগ শেষ হওয়ার ১০৬ দিন পর শনিবার ঘোষণা করা হয় মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচ ও সেরা গোলকিপারের নাম। সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন সুলেমানে দিয়াবাতে, সেরা কোচ আলফাজ আহমেদ। তাঁরা দুজনই ছিলেন শিরোপাজয়ী মোহামেডান দলে। এ ছাড়া সেরা গোলকিপার হয়েছেন আবাহনীর মিতুল মারমা। বিস্তারিত পড়ুন...