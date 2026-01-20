আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসামিদের কড়া নিরাপত্তায় নেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে
বাংলাদেশ

আজ নয়, ২৬ জানুয়ারি চানখাঁরপুল মামলার রায়

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায় আজ মঙ্গলবার ঘোষণা করা হবে না। আগামী ২৬ জানুয়ারি এ মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ এ মামলার রায়ের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

চানখাঁরপুল এলাকায় গুলিতে নিহত শাহরিয়ার খান আনাসের মা–বাবা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।

আজকে বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদার বলেন, ‘আমরা দুঃখিত। রায় প্রস্তুত হয়নি। আগামী ২৬ জানুয়ারি এ মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।’

এ মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয় গত ২৪ ডিসেম্বর। ওই দিন ট্রাইব্যুনাল বলেছিলেন, ২০ জানুয়ারি এ মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

তবে আজ এ মামলার রায় প্রস্তুত না হওয়ায় ২৬ জানুয়ারি  নির্ধারণ করা হলো।

