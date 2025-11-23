প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ রেহানার মামলায় যুক্তিতর্ক ২৫ নভেম্বর

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার যুক্তিতর্ক শুনানি হবে ২৫ নভেম্বর।
ঢাকার চার নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. রবিউল আলম আজ রোববার এই তারিখ ধার্য করেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জানান, আজ মামলায় আসামিদের পরীক্ষা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের দিন ধার্য ছিল। মামলায় গ্রেপ্তার থাকা একমাত্র আসামি রাজউকের সদস্য মোহাম্মদ খুরশিদ আলমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের শুনানিতে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তবে তিনি এই মামলায় নিজের পক্ষে সাফাই দিতে রাজি হননি। মামলার অন্য আসামিরা পলাতক থাকায় তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের শুনানির সুযোগ পাচ্ছেন না।
এর আগে ১৮ নভেম্বর এই মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত ঘোষণা করেন আদালত। মামলায় ৩২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত।
গত ৩১ জুলাই এটিসহ তিন মামলায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। অভিযোগ গঠনের শুনানির সময়ে আসামিরা পলাতক থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।
পৃথক তিন মামলায় শেখ রেহানা, টিউলিপ সিদ্দিক, শেখ হাসিনাসহ ১৭ জন; আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, শেখ হাসিনাসহ ১৮ জন এবং রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, শেখ হাসিনাসহ ১৮ জনকে আসামি করা হয়েছে।
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারিতে পৃথক ৬ মামলা করে দুদক। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকসহ আরও অনেককে আসামি করা হয়।