সাত শতাধিক বন্দী এখনো পলাতক: কারা মহাপরিদর্শক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ২ হাজার ৭০০–এর বেশি বন্দী পালিয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত সাত শতাধিক বন্দী পলাতক আছেন বলে জানিয়েছেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন।
কারা মহাপরিদর্শক বলেন, পলাতকদের মধ্যে জঙ্গি আছেন ৯ জন। আর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ও যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি আছেন ৬৯ জন।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বকশীবাজার এলাকায় কারা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন।
কারা মহাপরিদর্শক আরও বলেন, সে সময় লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৯টি অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অস্ত্র উদ্ধার ও পলাতক বন্দীদের গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে।
বিএনপির নেতারা অভিযোগ করেছেন, দলটির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কারাগারে থাকার সময় অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এই নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা উচিত। কারা কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কী ভাবছে—সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, তিনিও এমন সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখেছেন। তবে খালেদা জিয়ার বিষয়ে কোনো অভিযোগ এখন পর্যন্ত তাঁদের কাছে কেউ দেননি। অভিযোগ পেলে তাঁরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন।
কারাগারে বর্তমানে কতজন রাজনৈতিক বন্দী ও কতজন ভিআইপি বন্দী আছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, রাজনৈতিক বন্দী বলতে তাঁদের কাছে কেউ নেই। কারণ, রাজনৈতিক কোনো মামলায় গ্রেপ্তার কাউকে কারাগারে আনা হয়নি। কারাগারে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই বন্দী হিসেবে আছেন। আর ভিআইপি বন্দী বলতেও কোনো শব্দ নেই।
কারা মহাপরিদর্শক বলেন, কারাগারে বর্তমানে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দী আছেন ১৬৩ জন। আরও ২৮ জন ডিভিশন পাওয়ার আবেদন করেছেন। তবে তাঁরা অনুমোদন পাননি।