ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপারসহ ১২ কর্মকর্তাকে বদলি

পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি), অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি), পুলিশ সুপার (এসপি) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ১২ জন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ বুধবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।
একই প্রজ্ঞাপনে দুই কর্মকর্তার আগের বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।
যাঁদের রদবদল ও পদায়ন করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ডিআইজি এস এম ফজলুর রহমানকে পুলিশ টেলিকম ইউনিটের ডিআইজি, ডিআইজি সাজ্জাদুর রহমানকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) ডিআইজি, ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশে বদলির আদেশপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ ওসমান গণিকে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার, ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ডিআইজি, নৌ-পুলিশে বদলির আদেশপ্রাপ্ত) সানা শামীমুর রহমানকে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার, পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) অতিরিক্ত ডিআইজি (ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদায় বদলির আদেশপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ ফয়েজুল কবিরকে এসবি-ঢাকার ডিআইজি এবং সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি রায়হান উদ্দিন খানকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যুগ্ম কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
ট্যুরিস্ট পুলিশের এসপি খন্দকার খালিদ বিন নূরকে ডিএমপির উপকমিশনার, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি) নোয়াখালীর এসপি আসমা বেগম রিটাকে এপিবিএন সদর দপ্তরের এসপি, পিটিসি খুলনার এসপি সোমা হাপাংকে ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার ময়মনসিংহের কমান্ড্যান্ট, নৌ-পুলিশের এসপি আ ফ ম নিজাম উদ্দিনকে পুলিশ অধিদপ্তরের (টিআর পদে) এসপি, এসবি-ঢাকার এসপি মাহফুজা লিজাকে পুলিশ অধিদপ্তরের (টিআর পদে) এসপি এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যায়েদ শাহরীয়ারকে পুলিশ অধিদপ্তরের (টিআর পদে) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে বদলি করা হয়েছে।