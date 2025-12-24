শুভ সকাল। আজ ২৪ ডিসেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
দেশের শীর্ষ দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত হিসেবে সোমবার পর্যন্ত ৩১ জনকে শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে সোমবার ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করার কথা পুলিশ জানায়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জন লুটপাট এবং ৪ জন হামলার সঙ্গে জড়িত বলে জানায় পুলিশ। অন্যদের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। মঙ্গলবার আরও ৯ জনকে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হলো। বিস্তারিত পড়ুন...
১৮ ডিসেম্বর রাতে পরিকল্পিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। সেই রাতে সন্ত্রাসীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রথম আলোর কার্যালয় যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, ভবনটির সামনে তখন উল্লাস করছিল হামলাকারীরা। দিবাগত রাত পৌনে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চলে এই তাণ্ডব। ছবিতে হামলাকারীদের চেহারা স্পষ্ট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ছবিগুলো তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রীরা। বিস্তারিত পড়ুন...
সম্প্রতি ঢাকা ও দিল্লিতে দুই দেশের হাইকমিশনারদের পাল্টাপাল্টি তলবের ঘটনা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে। গত শনিবার রাতে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ হয়, যা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
একাত্তরের ১ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন ভারতে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিনেথ বানার্ড কিয়েটিং। এরপর তিনি ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জারকে একটি বার্তা পাঠান। সেই বার্তায় তিনি লেখেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে জানান যে পাকিস্তান তাঁদের সৈন্যদের সীমান্তের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউ তাদের (পাকিস্তানের) সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য বলেননি। ভারত যুদ্ধের দিকে যেতে চায় না কিন্তু ইয়াহিয়াই সমস্যা তৈরি করেছেন। ফলে এখন ভারত এমন কিছু করবে না, যা ভারতকে দুর্বল করে তোলে। বিস্তারিত পড়ুন...
২০২৬ বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হলে ভিন্ন হিসাব। কিন্তু সেটার যেহেতু নিশ্চয়তা নেই, তাই আপাতত এটা বলাই যায়, ফুটবলের আধুনিক সময়ে এক বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পরবর্তী বিশ্বকাপ ফাইনালের আগপর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখায় দিনের হিসাবে আর্জেন্টিনার রাজত্বই সবচেয়ে কম সময়ের। বিস্তারিত পড়ুন...