নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বেলা ২টা থেকে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র বন্ধ

চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আজ বুধবার বেলা দুইটা থেকে রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কে অবস্থিত ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসার আবেদন কেন্দ্র (আইভ্যাক) আজ তাদের ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে আজ বেলা দুইটায় যমুনা ফিউচার পার্কে অবস্থিত আইভ্যাকের কার্যক্রম বন্ধ হবে। যেসব ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীর বুধবারের স্লট বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারিত ছিল, তাঁদের জন্য পরবর্তী সময়ে নতুন একটি তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।