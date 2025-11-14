ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের যৌন নিপীড়ন করার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এরশাদ হালিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে রাজধানীর শেওড়াপাড়ার নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
পরে রাতেই ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও মারধরের অভিযোগে মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন। সেই মামলায় আজ শুক্রবার ওই শিক্ষককে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।
অধ্যাপক এরশাদ হালিমের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগের বিষয়ে গতকাল ফেসবুকে লিখতে থাকেন তাঁর বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে গতকাল রাতে টিএসসিতে সাংবাদিক সমিতিতে এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। তাঁরা অবিলম্বে এই শিক্ষককে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। এর মধ্যে এক শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের নিপীড়নের শিকার হওয়ার কথা জানিয়ে তার বিস্তারিত বিবরণ ফেসবুকে তুলে ধরেন। পরে রাতেই শিক্ষককে তাঁর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।
অধ্যাপক এরশাদ হালিমের বিচার দাবিতে সোচ্চার হওয়া শিক্ষার্থীদের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী এবং ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদের সহসভাপতি আবু নাঈম। তিনি আজ বিকেলে প্রথম আলোকে বলেছেন, এখন পর্যন্ত ১২ জন শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার কথা তাঁদের জানিয়েছেন।
এর আগেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষকের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন দাবি করে আবু নাঈম বলেন, ‘নিপীড়নের শিকার হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঠিক কত, তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। বিষয়টি সামনে আসার পর অন্তত ১২ জন ছাত্র তথ্য–প্রমাণসহ তাঁর এমন কার্যকলাপের বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন। প্রতিদিনই নতুন কেউ না কেউ জানাচ্ছেন।’
শিক্ষকের নিপীড়নের শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া শিক্ষার্থী বলেন, তিনি পরীক্ষাসংক্রান্ত একটি সমস্যায় পড়েছিলেন। সেটা ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে তাঁকে ওই শিক্ষক শেওড়াপাড়ায় নিজের বাসায় ডেকে নেন। আলাপচারিতার একপর্যায়ে ওই শিক্ষক তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেন এবং বিষয়টি যাতে প্রকাশ না করেন, সে জন্য ভয়–ভীতি দেখান। এরপরও কয়েকবার তিনি ওই শিক্ষার্থীকে ভয়–ভীতি দেখিয়ে শেওড়াপাড়ার বাসায় নিয়ে যৌন নিপীড়ন ও মারধর করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই শিক্ষার্থী।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ আজ বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, অভিযোগ আসার পর ওই শিক্ষককে সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিরোধী সেলে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশ ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে।
আদালতে শিক্ষককে নির্দোষ দাবি
আজ বিকেলে অধ্যাপক এরশাদ হালিমকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক মেহেদী হাসান। এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবী শ্যামল কুমার রায় তাঁর জামিন চান। শুনানিতে তিনি বলেন, তাঁর মক্কেল নির্দোষ। মূলত কয়েক মাস পর তাঁর বিভাগীয় প্রধান হওয়ার সুযোগ আসছে। সে জন্য অন্য শিক্ষকেরা তাঁকে ফাঁসিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ও অষ্টম শ্রেণিপড়ুয়া সন্তান আছে উল্লেখ করে তিনি কেন এসব করবেন, সে কথা বলা হয়।
শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে এরশাদ হালিমকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
অধ্যাপক এরশাদ হালিমকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার দাবি
গতকাল রাতে সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়ে রসায়ন বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অভীক চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষার্থীরা এরশাদ হালিমকে শিক্ষক হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। এর আগেও বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষক সম্পর্কে তাঁদের সাবধান করেছিলেন বলে জানান তিনি।
অভীক অভিযোগ করে বলেন, প্রথমে এই শিক্ষক তাঁদের নিজের কক্ষে ডাকতেন, তারপর বাসায় ডাকতেন। তিনি গভীর রাতে কারণ ছাড়াই অনেককে ফোন করে অর্থহীন কথা বলতেন। সম্প্রতি এক শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষক বাসায় ডেকে নিয়ে নির্যাতন করে চুপ থাকতে হুমকি দিয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে ওই শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়।